"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟

أكد الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي.

وقال بوميل: "أؤكد أننا لدينا مباراة مهمة، ونركز بشكل كامل على مواجهة الأهلي المقبلة، فالتحضير لتلك المباراة مهم للغاية بالنسبة للاعبين وكذلك للجماهير، وأتمنى أن تكون الكلمة الفصل لنا في النهاية".

وأضاف: "لدينا مباراة على أرضنا خلال أسبوع، ويجب أن نخوض تلك المباراة بكامل قوتنا، وأن نكون مستعدين لها بشكل جيد، وأن نتعامل معها بحسم وتركيز".

وتابع: "نريد أن نبذل أقصى جهد ممكن أمام جمهورنا في مباراة الذهاب، حتى نتمكن بعد ذلك من خوض مباراة الإياب خارج الأرض بأفضل طريقة ممكنة".

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يلتقي الأهلي والترجي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبلة 13 مارس الجاري، على ملعب حمادي العقربي، في رادس.

