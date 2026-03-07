مبلغ ضخم.. كم يبلغ راتب ليونيل ميسي السنوي؟

كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الراتب السنوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف ضمن صفوف الفريق.



وكان ميسي قد إنتقل لصفوف إنتر ميامي في يوليو 2023، في صفقة مدوية عقب رحيله عن فريقه برشلونة، وحاز على العديد من المزايا والأموال للتوقيع للفريق الأمريكي.

كم يبلغ راتب ليونيل ميسي السنوي؟



في هذا السياق أكد خورخي ماس، أن مجموع الدخل السنوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتراوح بين 70 و80 مليون دولار مع إنتر ميامي.



مؤكدًا أن هذا الراتب لا يعد صافي الدخل، حيث يجني أيضًا أرباحًا من المكافات الإضافية، بجانب عقده الذي يسمح له بأن يصبح شريكًا في النادي عقب انتهاء مسيرته الكروية.