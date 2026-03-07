مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

3 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
21:30

فاركو

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 1
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

2 4
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

1 3
22:00

مانشستر سيتي

مبلغ ضخم.. كم يبلغ راتب ليونيل ميسي السنوي؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:19 م 07/03/2026

ليونيل ميسي (3) (1)

كشف خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الراتب السنوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف ضمن صفوف الفريق.


وكان ميسي قد إنتقل لصفوف إنتر ميامي في يوليو 2023، في صفقة مدوية عقب رحيله عن فريقه برشلونة، وحاز على العديد من المزايا والأموال للتوقيع للفريق الأمريكي.

كم يبلغ راتب ليونيل ميسي السنوي؟


في هذا السياق أكد خورخي ماس، أن مجموع الدخل السنوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتراوح بين 70 و80 مليون دولار مع إنتر ميامي.


مؤكدًا أن هذا الراتب لا يعد صافي الدخل، حيث يجني أيضًا أرباحًا من المكافات الإضافية، بجانب عقده الذي يسمح له بأن يصبح شريكًا في النادي عقب انتهاء مسيرته الكروية.

ليونيل ميسي إنتر ميامي

