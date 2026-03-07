شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم السبت، غارتين على بلدة "عدشيت القصير"، بالقرب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في لبنان، في بيان اليوم السبت، إنها تلقيها اتصالا هاتفيا من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية؛ يتضمن استمرار الجهود الاغاثية السعودية المتواصلة بشكل عام وما تم تقديمه من مساعدات إنسانية خلال عام 2024، والذي تقدمه السعودية بتوجيه من قيادتها لمساعدة الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يعانيها.

وذكرت الهيئة أنه جرى تخصيص مساعدات إغاثية غذائية وإيوائية عاجلة لعشرة آلاف أسرة لبنانية من المتضررين من انهيارات المباني في مدينة طرابلس والمتضررين من التطورات، التي حدثت خلال الأيام الأخيرة وتسببت في نزوح آلاف العائلات اللبنانية.