"تعادل الفراعنة وفوز الأردن".. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:28 م 03/12/2025
اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، بمباراة جمعت بين الإمارات والأردن.

ونجح منتخب الأردن، في تحقيق الفوز على حساب نظيره الإمارات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب مباريات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 4 منتخبات، هم: "منتخب مصر، الأردن، الإمارات والكويت".

ويحتل منتخب الأردن صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب مصر في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة كالتالي:

1- الأردن، 3 نقاط

2- الكويت، نقطة وحيدة

3- مصر، نقطة وحيدة

4- الإمارات، دون أي رصيد من النقاط

موعد مباراة مصر المقبلة

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، سيلاقي نظيره المنتخب الإماراتي يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

