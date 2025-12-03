مباريات الأمس
إعلان

للمرة الثانية.. محمد صلاح بديلًا في تشكيل ليفربول لمباراة سندرلاند

كتب : محمد عبد الهادي

09:12 م 03/12/2025
    مباراة ليفربول (5) (1)
    مباراة ليفربول (3) (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
    فريق ليفربول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2005
    ليفربول وفرانكفوت (5) (1)
    ليفربول (1)_1
    ليفربول (3)
    ليفربول (2)
    ليفربول (1)

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد سندرلاند، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول، استمرار تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، بعدما كان على دكة البدلاء في مباراة الليفر و ويست هام الماضية.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كوناتي - روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - فلوريان فيرتز - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: إيزاك - جاكبو.

ويجلس على دكة البدلاء كلًا من: مامارداشفيلي، إيندو، كيركيز، محمد صلاح، كييزا، كورتيس جونز، هوجو إيكتيكي، ريو نجوموها، نيوني.

ليفربول تشكيل ليفربول محمد صلاح آرني سلوت ليفربول وسندرلاند

