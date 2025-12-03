جل الطاقة.. السر الخفي وراء قوة لاعبي الدوري الإنجليزي

في الدقيقة الـ78 من مباراة برينتفورد وليفربول (3-1)، في أواخر أكتوبر الماضي، كان كين لويس بوتر يستعد للدخول بديلاً، وأثناء تلقيه تعليمات من مساعد المدرب محمد علي، أعطاه أخصائي التغذية جِلّاً للطاقة.

مرر لويس بوتر الجل إلى الظهير الأيسر كريستوفر أير، إلا أنها ليست المرة التي يستخدم فيها برينتفورد هذه المادة، إذ أنه لديه شراكة مع شركة "ساينس إن سبورت" (SiS)، المصنعة لمنتجات التغذية الرياضية، تعود إلى عام 2019، كذلك توتنهام هوتسبير ونيويورك سيتي.

وفي كأس العالم للسيدات 2019، جعل منتخب إنجلترا الجلّات جزءًا أساسيًا من استراتيجيته، إذ وضعها حول الملعب (في عبوات مموهة لتجنب المشاكل التسويقية) ليأخذها اللاعبون أثناء توقف اللعب.

وظهر هذا "الجل" في الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي، خلال مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، فكان ضمن الأشياء التي وضعها دين هندرسون بجوار مرماه، إضافة إلى قبعة للوقاية من الشمس ماء، فازلين (يستخدمه الحراس على القفازات)، وجلّ للطاقة.

ولا يتوقف استخدام جل الطاقة على لاعبي كرة القدم، إذ يستخدم راكبو الدراجات والماراثونيون ولاعبو الترياثلون الجلّات منذ سنوات.

ما هو "جل الطاقة" الذي يستخدمه اللاعبون؟

ووفقا لشبكة "ذا أثيليتك"، جل الطاقة عبارة عن أكياس صغيرة من محلول عالي الكربوهيدرات، غالبًا ما يكون لزجاً، وبعضها يحتوي على الكافيين.

ويقول بيت بيل، أخصائي تغذية يعمل مع رياضيين ولاعبي كرة قدم وملاكمين، في تقرير نشرته الشبكة: "تحتاج إلى إدراك طبيعة اللعبة، لفهم سبب تناول اللاعبين للجلّات، فكر في المسافات التي تُقطع: 10 أو 11 أو 12 أو 13 كيلومترًا في المباراة، حسب المركز، وعدد مرات السرعة، أرقام هائلة، قد تتجاوز 50 انطلاقة للاعب وسط من الطراز الأول".

وأضاف: "علينا أن نفهم المتطلبات. كيف ينتج لاعب الوسط طاقة للركض، والقفز، والدخول في الالتحامات؟ المصدر الأساسي هو الجليكوجين، وهو الجلوكوز المخزن في العضلات والكبد. أثناء التمرين، يتم تكسيره لإنتاج ATP، مصدر الطاقة".

وأظهر بحث أجراه باحثون بريطانيون ونشر في عام 2023، على اتجاهات الجري في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2014-2015 و2018-2019.

ووجد الباحثون، إن هناك زيادات صغيرة إلى متوسطة، في إجمالي المسافة المقطوعة، ومسافات الشدة العالية والجري السريع.

