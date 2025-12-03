"توج بالأفضل في آسيا".. قصة لاعب شارك مع منتخب مصر والكويت

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يدخل أتلتيك بلباو اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

