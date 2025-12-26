أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

لا يستهان به.. زكي عبد الفتاح يتحدث لمصراوي عن مواجهة منتخب مصر لأنجولا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على فوز الفراعنة على حساب جنوب أفريقيا اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر، في تحقيق الفوز اليوم على حساب منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "بشكر اللاعبين على مستواهم في مباراة اليوم والمجهود الكبير الذين قدموه، بشكر أيضًا الجماهير المغربية والمصرية على الدعم للمنتخب".

وأضاف: "منتخب جنوب أفريقيا منتخب مميز ولديه لاعبين أصحاب قدرات عالية، ولكننا قمنا بدراسته جيدا قبل المباراة، وهذا ساعدنا في تحقيق الفوز اليوم، كان بإمكاننا تحقيق الفوز لولا الطرد المبكر الذي أثر على أداء اللاعبين بعض الشيئ".

وتابع: "لا أرغب في التعليق على التحكيم، لدي ⁠ثقة في حكام القارة والبطولة، لا أتدخل في قرارات الحكام، وهدفي إسعاد الشعب المصري، خاصة وأن كرة القدم مصدر سعادة للمواطن".

واختتم حسن تصريحاته: "⁠ألعب كل مباراة في البطولة وكأنها مباراة نهائية، خاصة وأنني أعلم مدى التطور التي وصلت إليه الكرة الأفريقية".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية