إيران تشيد بالدور المصري في خفض التصعيد ودعم التفاوض النووي

كتب : مصراوي

08:51 ص 10/02/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات
ثمّن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مشيدًا بالمساعي المصرية الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن الملف النووي، وذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده الكامل للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشددًا على أن القاهرة تدعم كافة المساعي التي تعزز الحوار وتسوية الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات بين واشنطن وطهران للوصول إلى تسوية سلمية وتوافقية، وضرورة تجاوز أي خلافات، معتبرًا أن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني الدور المصري خفض التصعيد دعم التفاوض النووي

