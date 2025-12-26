أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل مصر من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

"في صدارة المجموعة".. منتخب مصر أول المتأهلين إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، فيما استمر منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا.

1- مصر، مباراتين، 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا، مباراتين، 3 نقاط

3- زيمبابوي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- أنجولا، مباراتين، نقطة وحيدة

أقرأ أيضًا:

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.. منتخب زيمبابوي تعادل مع أنجولا



مركز صادم لصلاح.. قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025