"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

07:16 م 26/12/2025
تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، فيما استمر منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا.

1- مصر، مباراتين، 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا، مباراتين، 3 نقاط

3- زيمبابوي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- أنجولا، مباراتين، نقطة وحيدة

مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا منتخب مصر

