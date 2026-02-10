مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

عضو اتحاد الكرة يعلن: "حسام حسن مستمر وسنخوض 4 مباريات ودية"

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 10/02/2026
أعلن مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل خطة إعداد منتخب مصر للمونديال تحت قيادة حسام حسن، مؤكدًا استمرار الجهاز الفني دون أي تغييرات، وكشف عن أبرز المباريات الودية التي سيخوضها الفريق استعدادًا لكأس العالم.

وقال أبو زهرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مستمر دون نقاش، ومسألة بقاء العميد حُسمت منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.

وتابع: "خطة إعداد المنتخب للمونديال تم الاتفاق عليها معه قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، واتحاد الكرة اتخذ قرارًا واضحًا باستمرار العميد حتى نهائيات كأس العالم، بغض النظر عن نتائج البطولة، كونها جزءًا من خطة الإعداد الكبرى.

واختتم: "منتخب مصر سيخوض مباريات ودية قوية أمام السعودية وإسبانيا في قطر، بالإضافة إلى مواجهة البرازيل في أمريكا، وهناك مباراة ودية رابعة لم يُحسم أمرها بعد، والأقرب عدم خوضها حسب رؤية حسام حسن الذي يفضل استغلال الوقت المتبقي في التدريبات ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين."

منتخب مصر حسام حسن مصطفي أبو زهرة كأس العالم 2026

