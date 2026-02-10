المنوفية- أحمد الباهي:

توفي شاب متأثرًا بإصابته التي لحقت به إثر حادث تصادم بدراجته النارية أمام قرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد بقائه لمدة أسبوع داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى منوف العام.

كان الشاب، ويدعى محمد عبودة الطباخ، قد تعرض للحادث قبل أيام، ما أسفر عن إصابته بكسور متعددة بالجسد ونزيف حاد، استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أن حالته الصحية تدهورت حتى أعلن الأطباء وفاته اليوم الثلاثاء.

ينتظر الأهالي انتهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في القرية، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة.

كانت والدة الشاب، طالبت، قبل أيام من وفاته، الأهالي بالدعاء لنجلها، في منشور مؤثر دعت فيه الجميع إلى الدعاء له بالشفاء، قبل أن يتحول الرجاء إلى صدمة بعد إعلان خبر وفاته، تاركًا حالة من الأسى بين كل من عرفه.