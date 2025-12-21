فيديو إهدار ركلة جزاء للمغرب أمام جزر القمر في كأس الأمم الإفريقية

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

من هو إبراهيم دياز صاحب أول هدف في كأس أمم أفريقيا 2025؟

أهدر الدولي المغربي سفيان رحيمي ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لمنتخب المغرب في الدقيقة الحادية عشرة من عمر اللقاء أمام منتخب جزر القمر.

ونجح باندور، حارس مرمى منتخب جزر القمر، في التصدي لركلة الجزاء ببراعة، ليحافظ على التعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب ريال مدريد براهيم دياز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة التي تضم كلا من منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر.