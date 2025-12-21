فيديو إهدار ركلة جزاء للمغرب أمام جزر القمر في كأس الأمم الإفريقية
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
أهدر الدولي المغربي سفيان رحيمي ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لمنتخب المغرب في الدقيقة الحادية عشرة من عمر اللقاء أمام منتخب جزر القمر.
ونجح باندور، حارس مرمى منتخب جزر القمر، في التصدي لركلة الجزاء ببراعة، ليحافظ على التعادل السلبي بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب ريال مدريد براهيم دياز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
ويشارك منتخب المغرب في المجموعة التي تضم كلا من منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر.
سفيان رحيمي يهدر ركلة جزاء#كأس_أمم_أفريقيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
#AFCON2025 |#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/7p69hismCy