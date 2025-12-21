مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

2 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

4 0
22:00

خيتافي

فيديو إهدار ركلة جزاء للمغرب أمام جزر القمر في كأس الأمم الإفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

10:35 م 21/12/2025
أهدر الدولي المغربي سفيان رحيمي ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لمنتخب المغرب في الدقيقة الحادية عشرة من عمر اللقاء أمام منتخب جزر القمر.

ونجح باندور، حارس مرمى منتخب جزر القمر، في التصدي لركلة الجزاء ببراعة، ليحافظ على التعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب ريال مدريد براهيم دياز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة التي تضم كلا من منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر.

منتخب المغرب منتخب جزر القمر كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية