أجري مصراوي سلسلة حوارات مع نخبة من أبرز نجوم ومدربي القارة السمراء ممن تركوا بصمات خالدة في تاريخ الكرة الأفريقية، سواء داخل المستطيل الأخضر أو على مقاعد القيادة الفنية.

وتضم الحوارات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2025، كلاً من البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني الحالي لمنتخب مالي، وراضي الجعايدي نجم تونس الأسبق، إلى جانب بيوتي بيانكي المدرب البرازيلي من أصول إسبانية والمدير الفني الأسبق لمنتخب أنجولا، وكذلك مارك فيش نجم جنوب أفريقيا السابق.

كما تشمل السلسلة حوارات مع عزيز بودربالة نجم المغرب الأسبق، والألماني وينفريد شايفر المدرب الأسبق لمنتخب الكاميرون والمستشار الفني الحالي لمنتخب غانا، وفابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي السابق، وأنطوان بيل الحارس الأسطوري للكاميرون، وأوفيدي كارورو نجم زيمبابوي الأسبق، ومحمد أستاذ نجم الرجاء والمنتخب المغربي السابق، إلى جانب الفرنسي هوبير فيلود المدرب الأسبق لمنتخبي بوركينا فاسو والسودان

للإطلاع على الحوارات وقرأتها كاملة عبر اللينكات الآتية:

مصراوي يحاور مدرب مالي عن كأس الأمم الأفريقية 2025

أسطورة أنجولا السابق: محمد صلاح نجم عالمي والمنافسة لن تكون سهلة على مصر بكأس الأمم الأفريقية (حوار)

أنطوان بيل يكشف لمصراوي أسرار أمم أفريقيا 2025.. وموقفه من محمد صلاح ومنتخب مصر

نجم زيمبابوي السابق: سنواجه أفضل نسخة من محمد صلاح وهدفنا مفاجأة مصر (حوار)

محمد أستاذ لمصراوي: الغرور الخطر الأكبر على المغرب… ومصر دائماً رقم صعب في أمم أفريقيا (حوار)

من نجاته من القتل إلى كتابة التاريخ مع السودان.. هوبير فيلود يفتح قلبه لـ مصراوي عن كأس الأمم الأفريقية 2025

"فكرت في عائلتي وسط الرصاص".. مدرب توجو الأسبق يروي لمصراوي كواليس الهجوم الإرهابي في أمم أفريقيا 2025

من الملعب القابسي إلى أوروبا.. الجعايدي يكشف رحلته مع الملاعب وتوقعاته لكأس الأمم 2025 (حوار)

"هذا المنتخب سينافس مصر على اللقب".. مصراوي يحاور مدرب أنجولا السابق عن أمم إفريقيا 2025

مارك فيش لمصراوي: لا فرق بين الكبار والصغار في أمم أفريقيا.. وهذه توقعاتي لمواجهة الفراعنة (حوار)

عزيز بودربالة: منتخب المغرب المرشح الأول لحصد كأس الأمم الإفريقية ولا أحد يتفوق عليه

عزيز بودربالة يكشف لمصراوي تأثير غياب أشرف حكيمي عن منتخب المغرب

بودربالة يعلق لمصراوي على أزمة محمد صلاح في ليفربول

عزيز بودربالة يكشف لمصراوي أمنيته عن كأس الأمم الإفريقية 2025

مدرب الكاميرون الأسبق يتحدث لـ مصراوي عن أزمة إيتو وبريس قبل أمم إفريقيا

شايفر لـ مصراوي: صلاح مثل ميسي يمكنه تغيير مجريات أي مباراة

شايفر لـ«مصراوي»: غانا لم تكن متأهلة قبل قدومي وأثق في مستقبلها القاري

وينفريد شايفر يستعيد ذكريات تتويج الكاميرون بأمم أفريقيا 2002

شايفر لـ«مصراوي»: غانا لم تكن متأهلة قبل قدومي وأثق في مستقبلها القاري