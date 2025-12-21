أعلنت القناة الرياضية المغربية Arryadia 3 على التردد الأرضي، عن نقل مباراة منتخب المغرب أمام جزر القمر اليوم ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

تردد قناة الرياضية المغربية

ويمكن لمتابعي البطولة استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية:

التردد: 11474 أو 11514

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وتعد Arryadia 3 من القنوات المفتوحة التي تبث مباريات البطولة للجماهير المغربية والعربية، وتتيح متابعة جميع تفاصيل مواجهة المغرب وجزر القمر في الجولة الأولى لدور المجموعات.