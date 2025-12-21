مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة Arryadia 3 الناقلة لمباراة المغرب ضد جزر القمر اليوم في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

01:56 م 21/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب 2022 (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب 2022 (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب 2022 (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب أولمبياد 2024 (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب 2022 (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب أولمبياد 2024 (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب أولمبياد 2024 (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب للشباب
  • عرض 11 صورة
    منتخب المغرب للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القناة الرياضية المغربية Arryadia 3 على التردد الأرضي، عن نقل مباراة منتخب المغرب أمام جزر القمر اليوم ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

تردد قناة الرياضية المغربية

ويمكن لمتابعي البطولة استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية:

التردد: 11474 أو 11514

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وتعد Arryadia 3 من القنوات المفتوحة التي تبث مباريات البطولة للجماهير المغربية والعربية، وتتيح متابعة جميع تفاصيل مواجهة المغرب وجزر القمر في الجولة الأولى لدور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية تردد قناة Arryadia 3 Arryadia 3 مباراة المغرب وجزر القمر منتخب جزر القمر بث مباشر لمباراة المغرب وجزر القمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية