كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

2 1
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 2
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

لامين ضد ألفاريز .. تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب : محمد القرش

09:01 م 02/12/2025

خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كشف المدرب الألماني هانز فليك عن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة قيادة ليفاندوفسكي لخط الهجوم بجانب كل من لامين يامال ورافينيا، بينما يقود الأرجنتيني ألفاريز هجوم أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: بالدي – كوبارسي – كوندي – جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري – داني ألمو – إريك جارسيا.

خط الهجوم: لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

تشكيل أتلتيكو

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز – لونجليه – مولينا – هانكو.

خط الوسط: جوني – باريوس – أليكس باينا.

خط الهجوم: سيميوني – خوان ألفاريز – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو الدوري الإسباني برشلونة تشكيل برشلونة تشكيل أتلتيكو مدريد برشلونة ضد أتلتيكو مدريد لامين يامال ألفاريز

