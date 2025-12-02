كشف المدرب الألماني هانز فليك عن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة قيادة ليفاندوفسكي لخط الهجوم بجانب كل من لامين يامال ورافينيا، بينما يقود الأرجنتيني ألفاريز هجوم أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: بالدي – كوبارسي – كوندي – جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري – داني ألمو – إريك جارسيا.

خط الهجوم: لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

تشكيل أتلتيكو

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز – لونجليه – مولينا – هانكو.

خط الوسط: جوني – باريوس – أليكس باينا.

خط الهجوم: سيميوني – خوان ألفاريز – نيكولاس جونزاليس.

