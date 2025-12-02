مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

كتب : محمد القرش

06:32 م 02/12/2025
استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بتعادل إيجابي مع منتخب الكويت بنتيجة 1-1.

وشهد الشوط الأول إهدار عمرو السولية لركلة جزاء في الدقيقة 38، ليضيع فرصة افتتاح التسجيل لصالح الفراعنة. وفي الدقيقة 64 تمكن فهد الهاجري من منح المنتخب الكويتي هدف التقدم.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق، وتحديدًا في الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصر بعد تدخل قوي من حارس الكويت، الذي نال البطاقة الصفراء الثانية ليُطرد من المباراة. وتقدم محمد مجدي "أفشة" لتسديد الركلة، محرزًا هدف التعادل وحافظًا على نقطة مهمة في بداية مشوار المنتخب الوطني بالبطولة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يلاقي الفراعنة نظيره الإمارات ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر، على ملعب لوسيل.

ترتيب مجموعة مصر

1. مصر - نقطة

2. الكويت - نقطة

3. الإمارات - دون نقاط

4. الأردن - دون نقاط

الكويت ضد مصر موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ترتيب مجموعة مصر مصر منتخب مصر كأس العرب مباراة مصر والكويت

