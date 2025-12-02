مباريات الأمس
إعلان

رقم مميز للجوهري والعميد الهداف.. تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

01:02 ص 02/12/2025
يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لخوض ضربة البداية في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بمواجهة منتخب الكويت اليوم.

ويلاقي منتخب مصر الثاني اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري، نظيره منتخب الكويت اليوم، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

مجموعة مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

تاريخ مشاركات مصر في بطولة كأس العرب

وسبق للفراعنة المشاركة في 5 نسخ سابقة ببطولة كأس العرب، إذ كانت المشاركة الأولى لمصر في نسخة البطولة عام 1988 بالأردن.

وخاض منتخب مصر 21 مباراة في بطولة كأس العرب عبر التاريخ، تمكن خلالهم المنتخب من تحقيق الفوز في 9 مباريات، تعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

وسجل منتخب مصر في البطولة 27 هدفا واستقبلت شباك الفراعنة 15 هدفا، طوال تاريخ مشاركته في بطولة كأس العرب 15 هدفا.

ويعد أكبر فوز لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العرب، هو الفوز على السودان في نسخة 2021، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول حسام حسان ونجم هجوم الفراعنة السابق، يعد هو الهداف التاريخي لمصر في بطولة كأس العرب برصيد 3 أهداف.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة في مناسبة واحدة من قبل، عام 1992 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

