تحدث عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، عن فرص تتويج أسود الأطلس ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مشيراً إلى أن المجموعة لا يوجد بها منافس يتفوق على بلاده.

وقال بودربالة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"منتخبنا الوطني اكتسب خبرة دولية كبيرة بفضل وجود لاعبين طموحين اعتادوا على المباريات الكبرى".

وأضاف نجم الوداد الأسبق:"العقلية التنافسية تعد عاملاً أساسياً في بطولة بحجم كأس الأمم الإفريقية، وحظوظ المغرب كبيرة جداً، فالمنتخب يحمل صفة المرشح الأبرز، والهدف واضح وهو التتويج باللقب".

وتابع حديثه قائلاً:"لا أقول إنها مجموعة الموت، لكن المغرب هو المرشح المنطقي لتصدر المجموعة، خاصة بصفته البلد المستضيف.".

وواصل:"لا يوجد أي منافس ضعيف، لكنني لا أرى أي منتخب يتفوق على المنتخب المغربي، المنافس الرئيسي في رأيي هو منتخب مالي، فريق قوي، بدنياً ومنضبط، أما زامبيا منتخب غير متوقع، قادر على تحقيق المستحيل".

وأكمل بودربالة:"على الجانب الآخر جزر القمر فهو منتخب يلعب بتكتل دفاعي كبير، مقاتل وصعب الاختراق".

وأكد:"في رأيي، المرشح الأول للفوز بالبطولة هو المغرب بصفته البلد المستضيف، مستفيداً من دعم الجماهير والعامل البيئي، إضافة إلى امتلاكه قائمة غنية بالخبرة والجودة".

وأتم حديثه قائلاً:"المنتخب المغربي يملك كل المقومات التي تعزز حظوظه في التتويج".