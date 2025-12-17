مباريات الأمس
قبل انطلاق البطولة..موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم

كتب : محمد الميموني

08:19 م 17/12/2025
الكثير من مشجعي منتخب مصر والكره الافريقية في انتظار انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

ونعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

ـ ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد " أدرار أكادير".

ويلاقي منتخب مصر في مباراته الثانية نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على استاد" أدرار أكادير".

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في مباراته الثالثة يوم الإثنين 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية .

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد " أدرار أكادير" .

ويذكر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباريات منتخب مصر أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية

