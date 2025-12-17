قبل انطلاق البطولة..موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم

بعمر الـ21 عامًا.. وفاة نجم الدوري الإنجليزي في حادث سير مروع

الكثير من مشجعي منتخب مصر والكره الافريقية في انتظار انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

ونعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

ـ ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد " أدرار أكادير".

ويلاقي منتخب مصر في مباراته الثانية نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على استاد" أدرار أكادير".

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في مباراته الثالثة يوم الإثنين 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية .

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً على استاد " أدرار أكادير" .

ويذكر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.