كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

0 2
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

2 0
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

1 1
22:15

فولهام

"بمشاركة كهربا".. القادسية يتلقى الهزيمة بثنائية من العربي بالدوري الكويتي

كتب - يوسف محمد:

09:56 م 17/12/2025
تلقى فريق القادسية الكويتي الهزيمة أمام نظيره العربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وشهدت مباراة القادسية أمام فريقه العربي اليوم، مشاركة النجم المصري محمود كهربا بشكل أساسي من بداية اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وأحرز ثنائية فريق العربي في اللقاء، كل من، المهاجم النيجيري جون في الدقيقة 42، قبل أن يسجل اللاعب خالد محمد الهدف الثاني لفريق العربي بالخطأ في مرماه.

وأحرز هدف القادسية الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد العزيز العنزي في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الثاني للقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق العربي رصيده من النقاط إلى النقطة، رقم 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي، فيما توقف رصيد فريق القادسية عند النقطة رقم 14 في المركز الثالث.

