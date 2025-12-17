مارك فيش لمصراوي: لا فرق بين الكبار والصغار في أمم أفريقيا 2025.. وهذه

تلقى فريق القادسية الكويتي الهزيمة أمام نظيره العربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وشهدت مباراة القادسية أمام فريقه العربي اليوم، مشاركة النجم المصري محمود كهربا بشكل أساسي من بداية اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وأحرز ثنائية فريق العربي في اللقاء، كل من، المهاجم النيجيري جون في الدقيقة 42، قبل أن يسجل اللاعب خالد محمد الهدف الثاني لفريق العربي بالخطأ في مرماه.

وأحرز هدف القادسية الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد العزيز العنزي في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الثاني للقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق العربي رصيده من النقاط إلى النقطة، رقم 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الكويتي، فيما توقف رصيد فريق القادسية عند النقطة رقم 14 في المركز الثالث.

