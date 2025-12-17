7 مدربين اختاروا محمد صلاح في المركز الأول بجوائز ذا بيست

مارك فيش لمصراوي: لا فرق بين الكبار والصغار في أمم أفريقيا 2025.. وهذه

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على اختيارات مميزة من عدد من المدربين حول العالم، بعدما وضعوه في المركز الأول ضمن تصويتهم على جوائز ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

وأقيمت أمس الثلاثاء، حفل جوائز ذا بيست للأفضل في عام 2025، والتي شهدت تتويج عثمان ديمبلي بأفضل لاعب في العام متفوقًا علي محمد صلاح وأشرف حكيمي.

وقام 7 مدربين بمنح محمد صلاح المركز الأول خلال تصويتهم لافضل لاعب في العام، نبرزهم في السطور التالية:

حسام حسن مدرب منتخب مصر

إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين

بيني مكارثي (كينيا)

أليو سيبيه (ليبيا)

ديفيد موتا (بابوا غينيا الجديدة)

هيمير هالجريمسون (منتخب أيرلندا )

ديوت يورك (ترينيداد وتوباجو)

