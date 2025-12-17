مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

0 2
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

2 0
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

1 1
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

7 مدربين اختاروا محمد صلاح في المركز الأول بجوائز ذا بيست

كتب : محمد عبد الهادي

08:42 م 17/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (6)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (12)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (6)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على اختيارات مميزة من عدد من المدربين حول العالم، بعدما وضعوه في المركز الأول ضمن تصويتهم على جوائز ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

وأقيمت أمس الثلاثاء، حفل جوائز ذا بيست للأفضل في عام 2025، والتي شهدت تتويج عثمان ديمبلي بأفضل لاعب في العام متفوقًا علي محمد صلاح وأشرف حكيمي.

وقام 7 مدربين بمنح محمد صلاح المركز الأول خلال تصويتهم لافضل لاعب في العام، نبرزهم في السطور التالية:

حسام حسن مدرب منتخب مصر

إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين

بيني مكارثي (كينيا)

أليو سيبيه (ليبيا)

ديفيد موتا (بابوا غينيا الجديدة)

هيمير هالجريمسون (منتخب أيرلندا )

ديوت يورك (ترينيداد وتوباجو)

إقرأ أيضًا..

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 0 - 0 فلامنجو البرازيلي

10 صور لـ رحلة منتخب مصر إلى المغرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح جائزة ذا بيست جائزة ذا بيست 2025 حفل جوائز ذا بيست

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان