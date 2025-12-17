انطلقت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، تواجد مكثف من رجال المرور لتنظيم حركة المرور وتوجيه المواطنين نحو التحويلات المرورية التي جرى عملها لتسهيل دخول وخروج الناخبين من اللجان.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعة التاسعة صباحًا، وسط هدوء تام مع بدء توافد قليل من قبل الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم مع بداية فتح اللجان.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات، أن جميع القضاة المشرفين على الانتخابات حضروا قبل موعد فتح اللجان، وجرى تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمدن التي تجري بها الانتخابات.

وأوضح المركز أن اللجان مجهزة على أعلى مستوى، وتزويد كل لجنة بالأحبار الكافية، وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التصويت دون أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينهم لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية يبلغ 67932 ناخبًا، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة.