"هذا المنتخب سينافس مصر على اللقب".. مصراوي يحاور مدرب أنجولا السابق عن

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره المنتخب النيجيري، في اللقاء الودي الذي يجمع بين المنتخبين حاليا.

وواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا أمس الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في آخر التجارب الودية للفراعنة قبل التوجه للمغرب اليوم، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر ياس توروب المدير الفني لمنتخب مصر في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، خلال متابعته مباراة الفراعنة أمام نيجيريا، رفقة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالمارد الأحمر.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في آخر التجارب الودية للفراعنة قبل أمم أفريقيا.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

ويذكر أن قرعة البطولة، كانت قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025