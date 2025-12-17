وزارة الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" بأسعار مخفضة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد مدّها لمدة شهر اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستهدفت المبادرة إتاحة مختلف احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة مرتفعة وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك من خلال تنسيق مكثف بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وشاركت في المبادرة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وواصلت الوزارة، بالتوازي، طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، وفق المواقع المحددة على البوابة الرسمية للوزارة.

وجاءت هذه الجهود في إطار استمرار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

