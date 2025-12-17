منتخب مصر يهرب من فخ "الفوفوزيلا" والليزر في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة باريس سان جيرمان و فلامينجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة ممنوعات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الحالي، وشملت هذه القائمة "الفوفوزيلا" وأشعة الليزر.

"الفوفوزيلا" آلة نفخ بلاستيكية اشتهرت في الملاعب الأفريقية، ويستخدمها المشجعون لإصدار صوتًا عاليًا، بل أحيانًا ضوضاء للتأثير على المنافس، فيما يستخدم المشجعون أشعة الليزر لتشتيت المنافس، خاصة أثناء ركلات الجزاء.

وعانى منتخب مصر من هاتين الأداتين، ففي مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، التي شهدت تأهل الأخير بعد الفوز بركلات الترجيح، عانى الفراعنة من أشعة الليزر.

وأثناء تسديد محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى لمنتخب مصر، استخدم مشجعو السنغال أدواتهم "الليزر" لتشتيت نجم ليفربول، الذي أهدر ركلة الجزاء.

وتناولت الصحف والمواقع العالمية أحداث المباراة التي شهدت تسليط أضواء الليزر على وجوه لاعبي منتخب مصر أثناء تسديد ركلات الترجيح، وقال موقع "نيشن فوتبول" إن مشجعي السنغال "منحوا منتخبهم ميزة غير عادلة من خلال توجيه أقلام الليزر على وجوه لاعبي مصر".

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025