وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل عاملين بـ "وحدة أبو جريش" للتحقيق

أحالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عدداً من الكوادر الطبية والإدارية بوحدة طب أسرة "أبو جريش" للتحقيق العاجل، وذلك عقب رصد غيابهم عن العمل وترك مكاتبهم خلال زيارة تفتيشية مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة ضمن خطة المتابعة الميدانية لوحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارة "أبو صوير" الصحية، وقامت وكيل الوزارة بفحص كشوف الحضور والانصراف بدقة، حيث تبين عدم تواجد جزء من الفريق الطبي في مواعيد العمل الرسمية، ووجهت بحصر المتغيبين فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين.



وشملت الجولة تفقد سير العمل بعدة أقسام حيوية، منها: عيادات الطوارئ وطب الأسرة والأطفال، ومخزن تنظيم الأسرة ووحدة التطعيم، وعيادة الأسنان حيث راجعت سجلات الإجراءات التداخلية لضمان دقة التدوين الطبي.

وخلال تفقدها للصيدلية، وجهت الدكتورة ريم مصطفى بضرورة التنسيق الفوري مع مخازن الإدارة الصحية لاستكمال "النواقص" من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان عدم تعطل الخدمة، كما حرصت على التحاور مع المرضى المتواجدين للاستماع إلى شكواهم وقياس مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وفي ختام جولتها، أكدت وكيل وزارة الصحة أن جولاتها الميدانية مستمرة ولن تتوقف، مشددةً على أنه "لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطن"، وأن الانضباط الإداري هو الركيزة الأساسية لتقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة.