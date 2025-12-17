انطلقت قبل قليل انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الـ55، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وسط انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين العملية الانتخابية.

كانت قوات الأمن قد انتهت من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ55 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيا.

وتتواجد قوات الأمن بشكل مكثف بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر.

كما يوجد انتشار أمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وفي الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية اليها.

وقام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية صباح اليوم، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والاحترافية.

ووجه مديرو الأمن القوات المكلفة بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات، بالالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.