يترقب عشاق كرة القدم العربية البث المباشر لمواجهة المغرب ضد الإمارات في افتتاح مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي تُقام اليوم الإثنين على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

يتيح موقع "مصراوي" خدمة البث المباشر لمباراة المغرب والإمارات، والتي يترقبها عشاق كرة القدم بكل شغف، حيث تمثل فرصة لكل منتخب لإثبات قوته والتأهل إلى النهائي، وسط توقعات بمنافسة قوية ومثيرة.

تشكيلة المغرب ضد الإمارات

ويعتمد المنتخب المغربي على الثلاثي الهجومي كريم البركاوي، وليد أزارو، وأمين زحزوح لقيادة الهجوم، بينما سيحمي المهدي بنعبيد عرين المنتخب.

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي

الوسط: وليد الكرتي، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان

الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح

تشكيلة الإمارات ضد المغرب

وفي المقابل، يعتمد منتخب الإمارات على الثلاثي برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، ويحيى الغساني في الخط الأمامي، مع حمد المقبالي في حراسة المرمى.

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: خالد الظنحاني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – عصام فايز.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني.