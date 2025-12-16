مباريات الأمس
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد و بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

01:51 ص 16/12/2025

التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد و بور

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد و بورنموث بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد و بورنموث في الدوري الإنجليزي

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: أماد تراوري في الدقيقة 13، كاسيميرو في الدقيقة 4+45، فيرنانديز في الدقيقة 77، ماتيوس كونيا في الدقيقة 79.

وسجل أهداف بورنموث كلا من: أنطوان سيمنيو في الدقيقة 40، فرانشيسكو إيفا نيلسون في الدقيقة 46، ماركوس تافرنييه في الدقيقة 52، إيلي كروبي في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، ورفع بورنموث نقاطه أيضا إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي

