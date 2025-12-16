حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد و بورنموث بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: أماد تراوري في الدقيقة 13، كاسيميرو في الدقيقة 4+45، فيرنانديز في الدقيقة 77، ماتيوس كونيا في الدقيقة 79.

وسجل أهداف بورنموث كلا من: أنطوان سيمنيو في الدقيقة 40، فرانشيسكو إيفا نيلسون في الدقيقة 46، ماركوس تافرنييه في الدقيقة 52، إيلي كروبي في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، ورفع بورنموث نقاطه أيضا إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.