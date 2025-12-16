إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

05:10 ص 16/12/2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 15-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6578 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4933 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3838 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2741 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 204573 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46040 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4321 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

