رئيس "إسكان الشيوخ": البنية التحتية شهدت تطورًا في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور حمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن البنية التحية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات سواء كان ذلك في مجال الطرق والذي لا يخفي على أحد ان هذا الملف كان من الملفات المهمة جدًا لأنه يمس حياة المواطن المصري سواء بطريقة مباشرة من خلال الحوادث أو بطريقة غير مباشرة من خلال جذب استثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار عبر طرق آمنة للنقل سواء للخامات أو المنتجات أو التصدير والتسويق والمنافسة لذلك كان ملف الطرق على رأس أولويات الرئيس.

وأكد البرلماني أن الجميع الآن بات يملس التطور الكبير في هذا الملف والطرق التي تم تطويرها وتحديثها وإنشاؤها على أحدث المواصفات العالمية وبالأمان والجودة اللازمة.

وأضاف شعراوي أن شبكة الطرق في مصر الآن تغيرت تمامًا عما كانت قبل الثورة وتم إضافة العديد من الطرق والمحاور والجسور من راحة وآمان المواطن المصري وتهيئة مناخ الاستثمار.

وقال "شعراوي"، كمحافظ سابق أشهد شهادة للتاريخ علي التطور الكبير في البنية التحية من طرق ووسائل النقل وكل يوم فيه جديد في هذا الملف.

وثمن شعراوي المبادرة الرئيسية حياة كريمة والتي كان بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي غيرت شكل الريف المصري في القرى والنجوع وعملت طفرة كبيرة على تنمية المواطن المصري في شتي المجالات التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والثقافية، وما حدث يعتبر إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما ثمن شعراوي المبادرات التي تمت في مجال الإسكان وحرص الرئيس من خلال توجيهاته المباشرة للحكومة بأن يكون لكل شاب، متقدم لأي ملفات الإسكان المختلفة أن يوفر له مسكن ملائم ومناسب لدخله وتخفيف العبء عن المواطن محدودي الدخل.