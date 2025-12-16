إعلان

10 قطرات مرتين يوميًا.. تعرف على فوائد "المورينجا" للأطفال

كتب : عمر صبري

05:00 ص 16/12/2025

المورينجا

قالت الدكتورة نيرمين سعيد عبدالعزيز، الباحث بقسم الطب البيئى والمهني، المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المورينجا كنز طبيعي لتحسين صحة الأطفال.

وأضافت، الدكتورة نيرمين سعيد عبد العزيز، خلال مقالة علمية، نشرها المركز القومي للبحوث، أن نبات المورينجا يُعدّ من المصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة.

وأوضحت الباحث بقسم الطب البيئى والمهني، المركز القومي للبحوث، أن المورينجا تساعد على تنشيط الذاكرة ودعم الوظائف الإدراكية لدى الأطفال، خاصة في ظل التعرض للملوثات البيئية المختلفة والتي تؤدي إلى أضرار بالغة.

وتابعت: وينصح الخبراء باستخدام المورينجا بجرعات محددة، حيث يمكن أن يتناولها الأطفال على هيئة عشر نقاط باستخدام القطارة مرتين يوميا بعد إضافتها إلى نصف كوب من الماء.

المورينجا فوائد المورينجا الدكتورة نيرمين سعيد عبدالعزيز صحة الأطفال

