أمطار تمتد للقاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:30 ص 16/12/2025
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة حيث يسود أجواء باردة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 21 درجة، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

وهناك أيضًا فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

