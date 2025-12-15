مباريات الأمس
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

أهداف مباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

كتب - محمد عبد السلام:

11:45 م 15/12/2025
    خلال مباراة الأردن والسعودية (4) (1)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (2) (1)
    خلال مباراة الأردن والسعودية (3) (1)

نجح منتخب الأردن في تحقيق فوزا مهما على نظيره السعودي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس العرب موسم 2025.

وسجل هدف فوز الأردن الوحيد اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من زمن المباراة ليمنح المنتخب الأردني حجز مقعده في نهائي كأس العرب.

وعلى الصعيد الآخر فاز منتخب المغرب على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0، ليصعد إلى نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره الأردني يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6 مساء.

