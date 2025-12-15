أهداف مباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب
كتب - محمد عبد السلام:
نجح منتخب الأردن في تحقيق فوزا مهما على نظيره السعودي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس العرب موسم 2025.
وسجل هدف فوز الأردن الوحيد اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من زمن المباراة ليمنح المنتخب الأردني حجز مقعده في نهائي كأس العرب.
وعلى الصعيد الآخر فاز منتخب المغرب على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0، ليصعد إلى نهائي كأس العرب.
ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره الأردني يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6 مساء.
رأسية نزار الرشدان تعطي التقدم للمنتخب الأردني#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/vvJara8oWB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2025