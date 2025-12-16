مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

15 صورة لمران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا وديا

كتب - يوسف محمد:

12:05 ص 16/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية على ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا الودية اليوم الثلاثاء، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وتقام مباراة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في آخر تجارب الفراعنة الودية قبل أمم أفريقيا.

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الجماعي اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة نيجيريا الودية غدا.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من يناير 2026.

ويسعى منتخب مصر خلال النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، لاستعادة لقبه الأفريقي الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج للمنتخب الوطني بأمم أفريقيا، في نسخة البطولة عام 2010.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر نيجيريا مصر ونيجيريا أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء