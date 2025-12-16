15 صورة لمران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا وديا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية على ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا الودية اليوم الثلاثاء، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وتقام مباراة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في آخر تجارب الفراعنة الودية قبل أمم أفريقيا.

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الجماعي اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة نيجيريا الودية غدا.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من يناير 2026.

ويسعى منتخب مصر خلال النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، لاستعادة لقبه الأفريقي الغائب منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج للمنتخب الوطني بأمم أفريقيا، في نسخة البطولة عام 2010.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل وموقفه من مباراة نيجيريا

لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي