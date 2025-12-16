إعلان

أمريكا تدعو لإخلاء منطقة قرب سياتل بعد انهيار سد بسبب الأمطار

كتب : مصراوي

05:19 ص 16/12/2025

أمطار-أمريكا

وكالات

دعت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء منطقة قرب مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة بعد انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة.

ويطال هذا التحذير من الفيضانات الصادر عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أكثر من 46 ألف شخص في مقاطعة كينج في الضاحية الجنوبية لمدينة سياتل.

أفاد جهاز الطوارئ في المقاطعة بانهيار سد على نهر جرين قرب منطقة صناعية وتجارية.

ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أن الظروف خطرة وقد تغلق الطرق في أي وقت، داعية سكان بعض أجزاء توكويلا ورينتون وكينت إلى المغادرة فورا.

وأعلن الحرس الوطني لولاية واشنطن الذي نشر قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، أنه سيرسل قواته إلى موقع انهيار السد لتقديم المساعدة في إجلاء السكان.

ومنذ أيام، تهطل أمطار غزيرة على شمال غرب الولايات المتحدة والساحل الغربي لكندا ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق وعمليات إجلاء، وفقا للغد.

