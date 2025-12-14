قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن المخرج محمد سامي موهوب، كما كشف أنه أعجب كثيرا بمسلسل "الأسطورة"

وأكد المخرج محمد فاضل في مداخلة مع برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال عبر فضائية صدى البلد 2، أن محمد سامي يركز في كل تفصيلة في العمل، وهذا سر تميزه.

وكشف "فاضل" أنه خاض تجربة التمثيل مرة واحدة بتشجيع من المخرج يوسف شاهين، وكانت من خلال فيلم "إسكندرية كمان وكمان"

وعن علاقته بزوجته النجمة فردوس عبدالحميد، قال: دائمًا ما أخفي حياتي الزوجية لأني أخاف من الحسد، ولكني أشعر بأننا "لسه عرسان".