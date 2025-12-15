مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

تأجيل مباراة في الدوري الإسباني بسبب التحذيرات.. ماذا حدث؟

كتب : محمد القرش

06:00 ص 15/12/2025

الدوري الإسباني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت رابطة الدوري الإسباني (الليجا) تأجيل مباراة ليفانتي ضد فياريال، التي كان مقرراً إقامتها مساء أمس الأحد 14 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة 16، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وصدور "تحذير جوي أحمر" في مقاطعة فالنسيا.

وجاء القرار استجابة لطلب رسمي من مجلس مدينة فالنسيا، حرصاً على سلامة الجماهير واللاعبين، حيث وافق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على تأجيل اللقاء إلى موعد يتم تحديده لاحقاً.

وقال نادي ليفانتي في بيان رسمي: "في ضوء التحذير من الطقس السيئ واتباعاً لتوصيات السلامة، تم تأجيل المباراة".

ويحرم هذا التأجيل فريق فياريال من فرصة ذهبية للقفز إلى وصافة الدوري، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، في المقابل، يمنح التأجيل فرصة لالتقاط الأنفاس لفريق ليفانتي المتعثر، الذي يحتل المركز العشرين (الأخير) برصيد 9 نقاط فقط، ويعاني من سوء النتائج التي أدت لإقالة مدربه جوليان كاليرو في 30 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن منطقة فالنسيا عانت مؤخراً من تقلبات جوية تسببت في تأجيلات سابقة، أبرزها بسبب العاصفة "دانا" في الموسم الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رابطة الدوري الإسباني مباراة ليفانتي وفياريال سوء الأحوال الجوية رابطة الليجا الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"