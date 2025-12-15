تأجيل مباراة في الدوري الإسباني بسبب التحذيرات.. ماذا حدث؟

قررت رابطة الدوري الإسباني (الليجا) تأجيل مباراة ليفانتي ضد فياريال، التي كان مقرراً إقامتها مساء أمس الأحد 14 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة 16، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وصدور "تحذير جوي أحمر" في مقاطعة فالنسيا.

وجاء القرار استجابة لطلب رسمي من مجلس مدينة فالنسيا، حرصاً على سلامة الجماهير واللاعبين، حيث وافق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على تأجيل اللقاء إلى موعد يتم تحديده لاحقاً.

وقال نادي ليفانتي في بيان رسمي: "في ضوء التحذير من الطقس السيئ واتباعاً لتوصيات السلامة، تم تأجيل المباراة".

ويحرم هذا التأجيل فريق فياريال من فرصة ذهبية للقفز إلى وصافة الدوري، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، في المقابل، يمنح التأجيل فرصة لالتقاط الأنفاس لفريق ليفانتي المتعثر، الذي يحتل المركز العشرين (الأخير) برصيد 9 نقاط فقط، ويعاني من سوء النتائج التي أدت لإقالة مدربه جوليان كاليرو في 30 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن منطقة فالنسيا عانت مؤخراً من تقلبات جوية تسببت في تأجيلات سابقة، أبرزها بسبب العاصفة "دانا" في الموسم الماضي.