منورة الإذاعة.. 19 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

04:14 ص 15/12/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (18) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (17) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (19) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    زوجة محمد عواد (5) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل استديو الزمالك.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، لما تتمتع به من جمال وأناقة ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث جاءت من أبرز التعليقات: "منورة الإذاعة".

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

زوجة محمد عواد محمد عواد الزمالك راديو صوت الزمالك حنين خالد انستقرام حنين خالد

