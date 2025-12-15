تاريخ مواجهات منتخبي السعودية و الأردن قبل نصف نهائي كأس العرب

"دي مصر".. 10 صور لظهور محمد صلاح في إعلان مع بناته قبل أمم أفريقيا

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الأردني، اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في دولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد البيت بمدينة خور، في البطولة التي تستضيفها قطر.

تاريخ مواجهات منتخبي السعودية والأردن

سبق أن التقى منتخبي السعودية والأردن في سبع مباريات من قبل، حقق خلالها المنتخب الأردني الفوز في أربع مباريات، بينما فاز المنتخب السعودي في مباراتين، وحسم التعادل في مباراة واحدة. وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في يونيو 2024، وانتهت بفوز منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف.

وعلى صعيد الأهداف، سجل منتخب الأردن 9 أهداف في شباك المنتخب السعودي، بينما أحرز منتخب السعودية 6 أهداف في مرمى المنتخب الأردني.