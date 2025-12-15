أحدهما مسلم.. معلومات عن قتلى حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، بأنه تم التعرف على هوية اثنين من ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، وهما الطالب محمد عزيز أومورزوكوف والطالبة إيلا كوك.

وقالت الصحيفة، إن محمد عزيز، أمريكي أوزبكي، كان في سنته الدراسية الأولى، وكان يرافق صديقًا له لمراجعة امتحان الاقتصاد النهائي عندما قُتل.

كان محمد، الذي قُتل أول أمس السبت، يطمح في أن يكون جراح أعصاب من خلال دراسته في جامعة براون، ووصفته عائلته بأنه "أكثر الناس طيبة قلبًا".

كما وُصِف بأنه "لطيف للغاية، ومرح، وذكي"، وأنه كان "القدوة الأكبر" للعائلة، بحسب ما نقلت "الإندبندنت".

وكتبت سميرة أومورزوكوفا: "كان (محمد) دائمًا يد العون لأي شخص محتاج دون تردد، وكان أطيب قلب عرفته عائلتنا. عائلتنا مفجوعة للغاية بهذا الفقدان".

وأطلقت عائلة محمد عزيز حملة تبرع باسم GoFundMe. وحتى الآن، جمعت الحملة ما يقرب من 190 ألف دولار من هدفها البالغ 200 ألف دولار (اعتبارًا من 15 ديسمبر 2025).

ووفقًا للصحيفة البريطانية، سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها من الصندوق لدعم عائلة محمد في النفقات، وسيتم التبرع بالباقي للأعمال الخيرية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأوزبكية نبأ وفاة أومورزوكوفا على تطبيق تيليجرام، ووصف متحدث باسمها مقتله بأنه "خسارة فادحة لنا جميعًا".

وأكد المتحدث أيضًا، أن جمهورية أوزبكستان قد اتصلت بعائلة الضحية وتعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

إيلا كوك

وفي حادث إطلاق النار ذاته، توفيت إيلا كوك، وهي طالبة من ولاية ألاباما، متأثرة بجراحها، ووُصفت بأنها "نور ساطع" لعائلتها.

وحث القس كريج سمولي، من كاتدرائية المجيء في برمنجهام، أبناء الرعية على الصلاة من أجل إيلا خلال قداس يوم الأحد.

وأُقيمت وقفة حداد على روح كل من كوك وأومورزوكوف ليلة الأحد، إذ حمل الحاضرون الشموع والزهور تعبيرًا عن دعمهم لعائلات الضحايا، وفقًا لتقرير من قناة NBC بوسطن.

ووقع إطلاق النار السبت في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي في مبنى باروس وهولي للهندسة، حيث كانت تُجري الامتحانات النهائية للطلاب.

وأُصيب 8 طلاب آخرون في الاعتداء، وتم احتجاز رجل من ولاية ويسكونسن على صلة بالجريمة بعد ذلك بوقت قصير، ولكن أُطلق سراحه لاحقًا لعدم وجود "أساس" للشك، وفقًا لبيان صادر عن جامعة براون.