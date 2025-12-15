إعلان

رجلان و6 سيدات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في الشروق

كتب : علاء عمران

02:10 م 15/12/2025

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 8 متهمين متورطين في نشاط منافي للآداب داخل نادٍ صحي في منطقة الشروق بالقاهرة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن إحدى السيدات تدير النادٍ بدون ترخيص، وتستغله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادٍ وضبط المتهمة وبصحبتها 6 سيدات ورجلين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

