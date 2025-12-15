اعتمدت معظم نجمات الفن فساتين مرميد مزخرفة خلال حضورهن في المهرجانات والحفلات خلال عام 2025.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار بـ "فساتين المرميد" في 2025.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون المينت جرين ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" وبصيحة "الميرميد"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

نانسي عجرم

أطلت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون الأسود اللامع شفاف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

درة

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

غادة عبد الرازق

ارتدت الفنانة غادة عبد الرازق فستان طويل باللونين البيج والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

