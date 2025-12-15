بسبب أولوية تحميل الركاب.. المشدد 15 عامًا لشقيقين قتلا سائق بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لشقيقين بعد إدانتهما بقتل سائق توك توك إثر مشاجرة حول أولوية تحميل الركاب بميدان أسماء الله الحسنى في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبدمالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود أحداث القضية رقم 6542 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا عن مشاجرة بين سائقي توك توك أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة. وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه "أسامة ج. ع" نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحريات التي أجراها معاون مباحث القسم أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول "عمرو م. س" بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، وتطور الأمر إلى اعتداء المجني عليه على المتهم الأول بالضرب. وعلى إثر ذلك، توجه الأخير إلى منزله وأحضر سلاحًا أبيض (سكين) واصطحب شقيقه "رفيع م. س" وعادا إلى مكان الواقعة، حيث سدد المتهم الأول عدة طعنات للمجني عليه أودت بحياته، قبل أن يلوذا بالفرار.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم.