الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

مدرب المغرب يكشف خطته لمواجهة الإمارات بنصف نهائي كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

12:50 م 14/12/2025
تحدث طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن خطته لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 التي تحتضنها قطر بالفترة الجارية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع الإمارات غدًا الإثنين، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نصب كامل تركيزنا على مباراة الغد، ونسعى للوصول إلى المباراة النهائية ولا نريد شيئ سوى الفوز".

وعن طريقة اللعب أمام الإمارات قال: "سنلعب بهدوء ذكاء أمام منتخب الامارات لانهم يمتلكون لاعبين أصحاب مهارات عالية ويمكنهم احداث الفارق بأي وقت".

"وواصل: "علينا أن نكون متماسكين دفاعيًا وغلق المساحات أمام الخصم بالإضافة للفاعلية الهجومية للاعبينا".

واختتم: "واجهنا العديد من الصعوبات في بداية البطولة، ولكن طموحنا هو إسعاد الملايين من جمهور المغرب بحصد اللقب".

ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تتوقع نسب فوز المنتخبات بأمم إفريقيا

"لن تسير وحدك".. حساب الدوري الإنجليزي يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

