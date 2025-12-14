"محاولة متعمدة لزعزعة الأمن".. الداخلية السورية تكشف تفاصيل هجوم تدمر

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل هجوم تدمر، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين جنديين ومدني، في وسط سوريا.

وقالت الداخلية السورية، إنه في يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، وخلال لقاء بين مسؤولين من قيادة الأمن في الصحراء السورية، ووفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة داعش، تسلل أحد عناصر داعش إلى اللقاء وفتح النار على القوات السورية الأمريكية المشتركة.

وأضافت الداخلية السورية، في بيان لها اليوم الأحد،: "أنه أعقاب هذا الهجوم الغادر، تدين وزارة الداخلية بشدة هذا العمل الإجرامي وتستنكره، وتعتبره محاولة متعمدة لزعزعة الأمن وتقويض الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وأشارت الوزارة، إلى أن الدولة السورية سبق وحذرت من محاولات داعش المستمرة لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.

وأكدت الوزارة السورية، أن استمرار مثل هذه الهجمات الإرهابية، يؤكد أهمية اختيار سوريا للانخراط دوليا والقيام بدور فعال في مكافحة الإرهاب، حفاظا على أمن البلاد والمنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة مجددا التزامها بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين، ومواصلة القتال ضد داعش بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.