هل تفضيل الابن من ذوي الهمم في العطية مخالفة للشرع؟ داعية تجيب

أكدت نيفين مختار الداعية الإسلامية، أن تخصيص عطية أكبر للابن من ذوي الهمم مقارنة بإخوته جائز شرعًا.

وقالت مختار خلال لقائها على قناة "صدى البلد"، إن الأب إذا أنفق أكثر على الأبناء الأصحاء في التعليم والحاجات الأخرى، مضيفة أنه من الطبيعي تعويض الابن ذي الاحتياجات الخاصة بمزيد من الدعم لضمان مستقبله.

أوضحت مختار أن هذا التفضيل يشبه حالة الابن الأصغر الذي يحصل على نصيب أكبر لأن إخوته سبقوه في الحصول على التعليم والاحتياجات.

وتابعت الداعية الإسلامية نيفين مختار أن مثل هذه التصرفات لا تخالف الشريعة، مؤكدة أنها تهدف إلى تأمين حياة كريمة للأطفال الأضعف أو الأصغر سنًا.

وأشارت إلى أن المنطق نفسه قد يُطبق مع الابن الأصغر إذا سبقه إخوته في الحصول على فرص التعليم والإنفاق عليهم، مما يجعل من الإنصاف تعويضه لاحقًا.