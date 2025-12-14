أرقام صادمة تكشف معاناة عمر مرموش داخل مانشستر سيتي

يعيش النجم المصري عمر مرموش واحدة من أصعب فتراته الاحترافية داخل جدران نادي مانشستر سيتي، حيث تحول حلم التألق بقميص السيتيزنز إلى واقع مؤلم يتمثل في الجلوس المستمر على مقاعد البدلاء، والخروج من حسابات المدرب بيب جوارديولا الفنية.

وتكشف لغة الأرقام بوضوح حجم الكابوس الذي يواجهه مرموش؛ فخلال آخر 10 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بلغ إجمالي مشاركات اللاعب 56 دقيقة فقط، وهو رقم ضئيل جداً لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب.

المعاناة ظهرت في أبشع صورها بمباريات، مثل مواجهتي كريستال بالاس وليدز يونايتد، اللتين اكتفى فيهما بالمشاركة لـ دقيقة واحدة فقط، بينما غاب تماما عن المشهد (لم يشارك) في 3 مباريات أمام فولهام، إيفرتون، وبرينتفورد.

وحتى عندما قرر جوارديولا الدفع به، كانت الدقائق قليلة وغير كافية لإحداث تأثير، حيث لعب 3 دقائق أمام نيوكاسل، و6 أمام أستون فيلا، و8 أمام بورنموث، وكانت أطول مشاركاته في آخر 10 مواجهات أمام سندرلاند (21 دقيقة) وليفربول (16 دقيقة).

هذا التهميش يضع مستقبل الفرعون المصري في ملعب الاتحاد على المحك، ويثير التساؤلات حول جدوى استمراره مع بطل الدوري الإنجليزي في ظل الدقائق القليلة التي يحصل عليها.