في لحظة صادمة قلبت حياة قرية مغاغة بالمنيا رأسًا على عقب، تحوّل خلاف بين طلاب إلى مأساة حقيقية، بعدما أودت مشاجرة بين خمسة طلاب بحياة زميلهم "حازم س" البالغ من العمر 15 عامًا. طعنات وساعات من الفوضى قلبت يومًا عاديًا إلى صدمة وحزن، وسط أسئلة متزايدة عن أسباب تصاعد العنف بين الطلاب وكيف تتحول مشاجرة بسيطة إلى جريمة قتل أمام أنظار الجميع.

جاءت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، محمود السيد، وأمانة السر على العسلي وخالد محمد عبدالغني.

- تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوليو الماضي، حين نشبت مشاجرة بين المجني عليه وخمسة من زملائه، أسفرت عن تطور الموقف بعد أن طعن حازم أحد المتهمين في جانبه بسلاح أبيض على إثر خلاف سابق بينهم.

تدخل باقي المتهمين على الفور، وتعدوا عليه بالضرب والطعن، ما أسفر عن إصاباته البالغة التي أودت بحياته، وفقًا للتحقيقات، دون أن يكون هناك سبق إصرار أو ترصد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط اثنين من المتهمين، فيما لاذ ثلاثة آخرون بالفرار، قبل أن يتم ضبطهم لاحقًا وإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.

الواقعة أثارت حالة من الصدمة بين أهالي القرية، الذين عبروا عن استيائهم من تطور خلافات بسيطة إلى جريمة قتل مروعة، مؤكدين أهمية تفعيل دور الرقابة المدرسية والتوعية بين الطلاب لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ومع تأجيل المحاكمة، تنتظر الأسرة وذوو المجني عليه تقارير الطب الشرعي لتحديد التفاصيل النهائية للملابسات، بينما يواصل جهاز الأمن متابعة القضية لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين.